مصطفى الفقي: لدينا إرث سيئ نتيجة الاستعمار التركي ..فيديو

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي ، إن النحاس باشا كان أكثر صلابة من سعد زغلول وتاريخه لا توجد به سقطات أبدًا.









دائمًا ليس دمويًا. وأضاف الدكتور مصطفى الفقي ، أثناء حواره التليفزيوني ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن انتقال السلطة فى مصر









وتابع المفكر السياسي، أنه لا توجد دولة فى العالم أجمع وفى المنطقة لديها مفهوم الأمة غير مصر، مشيرًا إلى أنه لدينا إرث سيئ نتيجة الحكم التركي لمصر فى السابق.









وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن هناك آثارًا سلبية كبيرة جدًا فى مصر باقية من الاستعمار التركي وما زالت متواجدة حتى الآن، موضحا أن محمد على حاول أن يسيطر على تلك الآثار ولم يستطع.









وأشار إلى أن، الحكم التركي لدية بعض مظاهر القمع والقهر وبعض مظاهر الاستخفاف بالطبقات الاجتماعية الفقيرة وأن هذا مازال حتى الآن موروثًا فى تاريخنا.



