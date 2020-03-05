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مصطفى الفقي: لدينا إرث سيئ نتيجة الاستعمار التركي ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 06:06 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
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محمد حليم قنديل
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي ، إن النحاس باشا كان أكثر صلابة من سعد زغلول وتاريخه لا توجد به سقطات أبدًا.


وأضاف الدكتور مصطفى الفقي ، أثناء حواره التليفزيوني ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن انتقال السلطة فى مصر دائمًا ليس دمويًا.


وتابع المفكر السياسي، أنه لا توجد دولة فى العالم أجمع وفى المنطقة لديها مفهوم الأمة غير مصر، مشيرًا إلى أنه لدينا إرث سيئ نتيجة الحكم التركي لمصر فى السابق.


وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن هناك آثارًا سلبية كبيرة جدًا فى مصر باقية من الاستعمار التركي وما زالت متواجدة حتى الآن، موضحا أن محمد على حاول أن يسيطر على تلك الآثار ولم يستطع.


وأشار إلى أن، الحكم التركي لدية بعض مظاهر القمع والقهر وبعض مظاهر الاستخفاف بالطبقات الاجتماعية الفقيرة وأن هذا مازال حتى الآن موروثًا فى تاريخنا.

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