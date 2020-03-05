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رياضة

كأس الاتحاد.. نوريتش سيتي يقصي توتنهام بدور الـ 16 بركلات الترجيح

الخميس 05/مارس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ودع توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام نوريتش سيتي في دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

تقدم توتنهام في الدقيقة 13 برأسية للمدافع البلجيكي يان فيرتونخين، و نجح نورويتش في التعادل عن طريق يوسيب درميتش في الدقيقة 78 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس ميشيل فورم.

وحسم نوريتش ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3-2 في نهاية المطاف ليصعد على أكتاف توتنهام للدور المقبل.

وينتظر فريق نورويتش سيتي الفائز من مانشستر يونايتد وديربي كاونتي، ليواجهه بالدور المقبل من دور الـ8.
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