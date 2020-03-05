كأس الاتحاد.. نوريتش سيتي يقصي توتنهام بدور الـ 16 بركلات الترجيح

ودع توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام نوريتش سيتي في دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.





تقدم توتنهام في الدقيقة 13 برأسية للمدافع البلجيكي يان فيرتونخين، و نجح نورويتش في التعادل عن طريق يوسيب درميتش في الدقيقة 78 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس ميشيل فورم.





وحسم نوريتش ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3-2 في نهاية المطاف ليصعد على أكتاف توتنهام للدور المقبل.