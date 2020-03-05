جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي

حذر الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، النساء من تناول اللبن؛ لأنه قد يؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى.



وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك دراسة أمريكية حديثة صادمة تؤكد أن تناول كوب من اللبن يوميًا يزيد نسبة حدوث سرطان الثدي بنسبة ٦٠٪؜.





وتابع جمال شعبان، أن "3 أكواب من اللبن يوميا ترفع مخاطرة حدوث سرطان الثدي لدي السيدات بنسبة ٨٠٪؜".





وأكدت الدراسة الحديثة، أنها تابعت 53 ألف سيدة لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى أن السبب غير معروف علي وجه الدقة لكن هناك علاقة سببية لوجود هرمونات الأستروجين في اللبن.

