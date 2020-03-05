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أخبار العالم

بعد تسجيل 4 حالات كورونا.. أول بيان من الصحة الفلسطينية

الخميس 05/مارس/2020 - 10:26 ص
بعد تسجيل 4 حالات
بعد تسجيل 4 حالات كورونا.. أول بيان من الصحة الفلسطينية
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سمر صالح
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية ان هناك 4 حالات مشتبه بها الإصابة بفيروس كورونا في احد فنادق بيت لحم.

واضافت الوزارة في بيان لها ان الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في احد فنادق محافظة بيت لحم، اخذنا الفحوصات اللازمه وبأنتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها ".

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية" .

وقال طريف عاشور لاذاعة صوت فلسطين: أخذنا عينات من أجانب بولنديين وأمريكيين، وعينات من 21 عاملا في أحد الفنادق .. معظم الفحوصات سلبية، لكن هناك حالات مشتبه بها وقمنا بتحويل بعض العينات للفحص لدى الجانب الإسرائيلي والفحوصات ستتأكد قبل الساعة 12".

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