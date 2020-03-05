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حوادث

للاتجار في الهيروين.. المؤبد للبطل وتغريمه 100 ألف جنيه وبراءة آخر بمدينة نصر

الخميس 05/مارس/2020 - 01:10 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، بالسجن المؤبد لمتهم وشهرته البطل وتغريمه مائة ألف جنيه وبراءة "هادي .ر" عامل، في واقعة اتهامهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر. 



صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم اول مدينة نصر إحراز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وتضمنت قائمة أدلة الإثبات بالقضية حيث شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر اول انه اثناء تفقده الحالة الامنية بدائرة القسم أبصر المتهمين مستقلين سيارة قيادة المتهم الأول م ن وشهرتي البطل يمر عكس الاتجاه فتمكن من ضبطه وبسؤاله عن تراخيص السيارة  تبين عدم حمله لها وحينئذ حاول المتهم هادي الفرار فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عُثر على تبغ بداخلها بداخلها عشرة لفافات لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم بطل عثر علي ست لفافات لذات الجوهر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه التفتيش أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لتسهيل الانتقال.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بقانون المخدرات.
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