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حوادث

ضبط طالب استولى على بيانات ATM واشترى بـ110 آلاف جنيه من قيمتها

الخميس 05/مارس/2020 - 01:12 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين "موظف بإحدى الشركات- مقيم بمحافظة الجيزة"، بشأن قيام أحد الأشخاص بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، والصادرة له من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بلغت قيمتها 110 الاف جنيه مصرى دون علمه. 

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب – مقيم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة" يقوم بإستخدام إسم مستعار حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية، حيث إستغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى، وتمكن من مغافلته والحصول على بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزته هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه مُحمل ببعض الملفات التى تحوى العديد من أوامر الشراء الصادره لشركات التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقة الدفع الخاصة بالشاكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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