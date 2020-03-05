برنامج سكني بالرياض.. اعرف كل شيء عن طريقة الحجز وأسعار الوحدات الجديدة

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن إمكانية حجز وحدات سكنية جديدة متكاملة الخدمات في العاصمة الرياض، ضمن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص.





وفي هذا الإطار يرصد صدى البلد تفاصيل كل ما تريد معرفته عن مشروع سكني بالعاصمة الرياض :





- عدد وحدات المشروع تبلغ أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعًا حيويًا متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض.





- المشروع ينفذه عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.





- اختيار الوحدات السكنية يتم عبر معاينتها إلكترونيًا عبر تطبيق وموقع البرنامج الإلكتروني.





- يبلغ متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات نحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.





- تضم مدينة الرياض 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في مواقع استراتيجية حول العاصمة، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس.





- التصاميم تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.





- تتوزع تلك المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وهذه المشاريع هي: (بوابة الشرق – مرسية – سهيل الرياض – إشراق ليفينج – دواوين الجزيرة – سرايا النرجس – ديار السعد – شمس الديار – معالي عنان – إسكان الرياض – بيوت الزامل – عمائر الجوهرة).





- تقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة.





- يمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها وحجزها عبر زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقديم خدمات منظومة الإسكان كافة تحت سقف واحد، تمكّن الأسرة من إكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز.





- يضم المركز خدمة المستشار العقاري و"تأكيد الحجوزات"، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" من خلال الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/ أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.



