برلماني: التوسع في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع يقضي على الممارسات غير الشرعية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالإجراءات الرادعة التي تتخذها وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية للقضاء على سرقات التيار الكهربي، والعمل على وضع حد للممارسات غير الشرعية التي ما زالت منتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق النائية، مشيرة إلى أن الخطة التي تسعى الحكومة لتطبيقها تستهدف في الأساس تسجيل قراءة صحيحة لجميع أنواع العدادات سواء التقليدية، أو مسبوقة الدفع.





وأوضح المسعود في بيان لها، أن الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي تم سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات الغير شرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد، مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة.





وطالب عضو مجلس النواب، شركات الكهرباء بالالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب وخداع محصل الكهرباء أثناء قراءته للعداد.