بسبب كورونا.. فيفا يعلن إمكانية تأجيل بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2022

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد الدولي اجتمع المع الاتحاد الآسيوي في مقر الفيفا لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.





وأضاف بيان الفيفا، أن كلا من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي اتفقا على أن صحة وسلامة جميع المشاركين في مباريات كرة القدم، على رأس الأولويات.





وتابع البيان، أنه سيتم إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.





وواصل البيان، أن كلا من الفيفا والاتحاد الآسيوي سيقدمان إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة، بعد التشاوي مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.