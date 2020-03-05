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رياضة

بسبب كورونا.. فيفا يعلن إمكانية تأجيل بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 05/مارس/2020 - 03:16 م
إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إمكانية، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسسا2023.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد الدولي اجتمع المع الاتحاد الآسيوي في مقر الفيفا لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وأضاف بيان الفيفا، أن كلا من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي اتفقا على أن صحة وسلامة جميع المشاركين في مباريات كرة القدم، على رأس الأولويات.

وتابع البيان، أنه سيتم إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وواصل البيان، أن كلا من الفيفا والاتحاد الآسيوي سيقدمان إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة، بعد التشاوي مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واختتم البيان، أن الفيفا سيواصل متابعة الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء، كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني.

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