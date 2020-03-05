البورصة تربح 8 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.479 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.





وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.36% ويغلق عند مستوى 12347 نقطة ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة، وارتفع مؤشر الـEGX100 بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.



