AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.479 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30  بنسبة 1.36% ويغلق عند مستوى 12347 نقطة ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة، وارتفع مؤشر الـEGX100 بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214 مليون ورقة مالية بقيمة 968 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم  15 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 4.6 جنيه بالمستهل بدعم من مشتريات المصريين والعرب

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه بالمستهل بدعم مشتريات الاجانب

البورصة تختتم التعاملات على أرباح 2.4 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه بالمستهل بدعم من مشتريات الأجانب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في المستهل بدعم مشتريات العرب

البورصة تفقد 10 مليارات جنيه بنهاية التعاملات بضغط مبيعات غير محلية

ترشيحاتنا

كندة علوش: فيروس كورونا مجرد بروباجندا وضجة إعلامية

10 فساتين قصيرة.. هيفاء وهبى تثير الجدل لتبرز نحافة خصرها

توقف بالسيارة ثم غادر مكان الحادث.. النيابة تجري تحقيقات موسعة في اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

10 معلومات عن أول حالة إيجابية لفيروس كورونا لشخص مصري

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

نادر السيد: كارتيرون أفضل من فايلر.. تأهل الأهلى والزمالك لنهائى افريقيا صعب .. وتتويج بيراميدز بالكونفدرالية مستحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا

مات صائما.. حكاية قهوجي منع الشيشة وجعل رواد المقهى يستمعون القرآن

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات