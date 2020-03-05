البورصة تربح 8 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.479 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.
وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.36% ويغلق عند مستوى 12347 نقطة ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة، وارتفع مؤشر الـEGX100 بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 214 مليون ورقة مالية بقيمة 968 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.