كيفية كتابة وصل أمانة .. شعبان سعيد: الشيكات أفضل والإيصالات ظاهرة خطيرة

كيف تكتب وصل أمانة .. واحد من أخطر الظواهر المتواجدة في الشارع المصري فظاهرة إيصالات الأمانة تضع الكثيرين في مشكلات مختلفة ويتعرض العديد من المواطنين إلى الحبس في مشكلة الغارمات تعد من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمع المصري، والتى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء دراسة أعمق وأشمل لها لأن لها الكثير من العواقب على الأسر المصرية، واتخذ قراره بالإفراج عن الغارمات ضمن مبادرة سميت بـ "سجون بلا غارمين وغارمات".

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كيفية كتابة وصل امانة

يقول المحامى شعبان سعيد، إن إيصالات الأمانة من الموضوعات الشائعة، وأن هناك العديد من المسجونين بسببها في داخل السجون المختلفة، نظرا لسهولتها وتواجدها بكثرة في صورة ايصالات مكتوبة في المكتبات، او كتابتها بخط الأيد.

وأضاف سعيد، مؤخرا أنتبهت المحاكم المختلفة ووجدت ان الموضوع خطير وبدأوا في تنفيذ تحقيقات موسعة حول ذلك والاستماع لشهود، بالاضافة لتحقيقات الطب الشرعي الذي من الممكن ان يكتشف ان الإيصال ليس له أصل إذا ظهر ما يفيد بانتفاء ركن التسليم.

وأكد سعيد ناصحا الجميع، "اي حد ليه فلوس عن حد يفضل انه ياخد شيك بنكي مش ايصال امانة".

- كيفية كتابة وصل أمانة

وشرح سعيد، أنه في حالة الضرورة القصوى لتوقيع إيصال أمانة، يجب ملء كل الفراغات وكتابة الايصال بخطك حتى لا تترك الفرصة لوضع ارقام اخرى ويجب التوقيع بقلم واحد.

ونصح الخبير القانونى المتعاملين بإيصالات الأمانة أو ما يشابهها ألا يستخدم إيصالات الأمانة كحل لضمان دينه إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين لكون المدين قد يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية وبالتالى يفقد قوته ويصبح الدين مدنيا فقط، كما لا يحبذ وضع تاريخ بإيصال الأمانة حتى لا يكون عرضة للانقضاء.

كما نصح بعدم توقيع المدين إيصال الأمانة على بياض "كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء" ولكن هذا خطأ شائع فقد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية أيضًا إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم، كما يجب أيضًا مراعاة أن يتم توقيع الإيصال أمامك كدائن ويكتب بالكامل بخط يد المدين ويفضل أن توضع بصمته مع توقيعه أيضا حتى لا يكون هناك مفر من التشكيك فى توقيعه عليه مستقبلا.

ويفضل أن يكون الطرف الثالث "الذى سيتم تسليم النقود إليه" شخصا منطقيا فمثلا أن يسلم شخص أموالا إلى مدين على أن يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن الدائن فمن غير المنطقى أن يعهد أب إلى شخص آخر ليسلم نقودًا إلى ابنه وهذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك فى صحة التسليم من الأساس وبالتالى يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات لا سيما وقد يكون بالفعل قد تسلم تلك المبالغ.

كيفية كتابة وصل الامانة

الكثير من الناس لا يعرف أن لإيصال الأمانة شروطا لابد من توافرها لكى يكون صحيحا.

وحددت محكمة الجنح هذه الشروط في 7 خطوات وهى:

1- لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.

2- يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا.

3- ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى.

4- يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.

5- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.

6- ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا.

7- لابد أن يكون الإيصال منطقيا ومعقولا.