بعد ما فضحته على الفيس.. طليقة خالد عليش: هنزل واضحك واهزر

نشرت الفنانة الشابة ميما الشامي منشورا جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت خلاله على أزمة منشورها الذي فضحت فيه طليقها المذيع خالد عليش.





وكتبت ميما الشامي، في منشورها: « والله انا كويسة وزي الفل .. والكلام ده على مدار ٧ شهور .. وبنزل وبضحك وكل حاجة وبكره هنزل واضحك واهزر .. هو بس النهاردة اللي انهرت .. الحمدالله راضية بقدري .. ومش مبسوطة باللي عملته خالص وكان نفسي استحمل اكتر من كدة بس مافي اليد حيلة .. وربنا يلهمني للصح».









يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة ميما الشامي، تعليقا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فضحت فيه زوجها السابق الفنان والإعلامي خالد عليش وذلك بعد ازمة النفقة.