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فن

بعد ما فضحته على الفيس.. طليقة خالد عليش: هنزل واضحك واهزر

الخميس 05/مارس/2020 - 04:25 م
خالد عليش وطليقته
خالد عليش وطليقته
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة ميما الشامي منشورا جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت خلاله على أزمة منشورها الذي فضحت فيه طليقها المذيع خالد عليش. 

وكتبت ميما الشامي، في منشورها: «والله انا كويسة وزي الفل .. والكلام ده على مدار ٧ شهور .. وبنزل  وبضحك وكل حاجة وبكره هنزل واضحك واهزر .. هو بس النهاردة اللي انهرت  .. الحمدالله راضية بقدري .. ومش مبسوطة باللي عملته خالص وكان نفسي استحمل اكتر من كدة بس مافي اليد حيلة .. وربنا يلهمني للصح».


يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة ميما الشامي، تعليقا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فضحت فيه زوجها السابق الفنان والإعلامي خالد عليش وذلك بعد ازمة النفقة.  


وقالت ميما الشامي :"هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال في حين باباها بيقبض 75000 جنيه. 


وأضافت ميما قائلة : هو اللي هانى وضربني وكنت انا اللي بعتذر عشان أنا قصرت واخد فلوسي وبعترف بده بس مش عايز يدهاني غير لما اوافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء أنت متعرفش أنا ببيع ايه عشان اصرف على بنتى خاصة انى مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي.
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