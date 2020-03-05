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رياضة

كارتيرون يرفض إراحة مصطفى محمد أمام الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:40 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على عدم إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق أمام الترجي، في المباراة المقرر لها، غدا الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني مصطفى محمد من الإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.

وفضل كارتيرون استمرار الاعتماد على مصطفى محمد في التشكيل الأساسي وبقاء كاسونجو على دكة البدلاء للدفع به في أي وقت من المباراة.

ويأتي قرار الجهاز الفني ببقاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لحماسه الشديد وخبراته وتطبيقه الاستراتيجية المطلوبة بالشكل الأمثل من خلال سحب بعض المدافعين إلى الخلف معه والتركيز على القادمين من الخلف وهو ما أجاد فيه اللاعب خلال مواجهة الترجي الأخيرة وفتح الباب للثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي للتقدم والتسجيل.

يذكر أن مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة، انتهت بفوز الزمالك  على الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1.

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