كارتيرون يرفض إراحة مصطفى محمد أمام الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على عدم إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق أمام الترجي، في المباراة المقرر لها، غدا الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ويعاني مصطفى محمد من الإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.





وفضل كارتيرون استمرار الاعتماد على مصطفى محمد في التشكيل الأساسي وبقاء كاسونجو على دكة البدلاء للدفع به في أي وقت من المباراة.