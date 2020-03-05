وزير الأوقاف يعتمد استصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للمرأة المعيلة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة .





وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في ضوء رسالة الوزارة في خدمة المجتمع بموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة , وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن يرشحهمن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر .





و تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة , مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.



