محمود كهربا يهنئ كوكا بعيد ميلاده الـ27

وجه محمود كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلي، التهنئة لمهاجم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا"، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.





ونشر كهربا عبر خاصية "استورى" بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة له بصحبة كوكا وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد".





وانضم المحترف الدولي المصري أحمد حسن كوكا، إلي فريق اولمبياكوس اليوناني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من نادي سبورتنج براجا البرتغالي.





وسبق وإن كان كوكا أحد اللاعبين لفريق أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الفريق البرتغالي.



