بعد كوم غراب.. ماذا تفعل الحكومة بمصر القديمة ومجرى العيون..صور

بدأت اليوم محافظة القاهرة في إزالة منطقة كوم غراب بحي مصر القديمة والتى تم حصرها بـ 74 عقارا تضم 245 أسرة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الاسمرات 3.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن عملية التطوير تأتي استكمالًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالعاصمة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن عملية التطوير تأتي استكمالًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالعاصمة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

كوم غراب تعد منطقة خطرة غير آمنة من الدرجة الثانية وسكنا غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية الى مساكن لائقة وحضارية وآمنة.

كوم غراب تعد منطقة خطرة غير آمنة من الدرجة الثانية وسكنا غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية الى مساكن لائقة وحضارية وآمنة.

السحيلة

ليس هذا فحسب ، فقد أعلنت المحافظة مع بداية العام إزالة منطقة السحيلة بحي مصر القديمة بعد تسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الأسمرات.









منطقة السحيلة بحي مصر القديمة تضم 300 اسرة ، و يتم حاليا ازالة المنازل وتسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الاسمرات.









وعملت محافظة القاهرة على إزالة كافة المباني العشوائية بمنطقة عين الحياة بمصر القديمة فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط .





سور مجرى العيون



وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة .







المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط .





عين الحياة



منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.





ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط، وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.







وتمت إزالة المنطقة بالكامل، وإزالة 241 عقارا، وتم تسكين 69 أسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، وتمت إزالة 56 مقبرة، وجار تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو، وجار فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه.





أبـو السعـود





وضمن الأعمال تم إخلاء 39 أســرة يقطنون 20 عقارا بمنطقـة أكشاك أبـو السعـود بحى مصــر القـديمـة ونقلهـم لحـى الأسمــرات.









مزار سياحي





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرب الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الفواخير، الذي تقيمه محافظة القاهرة بمنطقة بطن البقرة، الذي يعد من الاستثمارات المعطلة منذ 10 سنوات.





واوضح في تصريحات صحفية أنه جار العمل به حاليا لاستكماله للحفاظ على مهنة الفخار وتطويرها وتحويلها إلى حرفة صديقة للبيئة، مع تحويل المنطقة إلى مزار سياحي.









أقدم المساجد في مصر



وأكد المحافظة أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.









خطة التطوير شملت بعض المطاعم الجارى تنفيذها على بحيرة عين الحياه بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المتظر فى منطقة المواردى ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما.



متحف الحضارات

ويشمل مخطط التطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات والذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما سيتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.

ممشى سياحى

وسيتم إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط بحيرة عين الحياة ، بعد تدبيشها وتطهيرها، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.



منطقة ترفيهية بسور مجرى العيون

وبالنسبة لسور مجرى العيون ، سيتم إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور علاوة على ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.

وسيتم إنشاء متحفين بمنطقة فى المنطقة الترفيهية المقرر إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة ويعرض تطور صناعة الدباغة والجلود ، أما الثاني فسيعرض أفكار الهندسة الهيدروليكية فى زمن إنشاء سور مجرى العيون وسيكون في منطقة السواقى.









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