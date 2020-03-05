الحزم ينتزع تعادلا مثيرا من اتحاد جدة في الدوري السعودي

انتزع فريق الكرة بنادي الحزم، تعادلًا مثيرًا أمام الاتحاد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وأحرز ويلفريد بوني هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما تعادل فاجنر أليماو للحزم برأسية في الشباك، في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.





وشهد اللقاء سيطرة نسبية من قبل لاعبي الاتحاد، وسط تألق من حارس الحزم مليك عسلة، في الدفاع عن مرماه، وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 41 برأسية خطيرة من حمدان الشمراني، لاعب الاتحاد، داخل منطقة الجزاء، ليتألق عسلة في إبعاد الكرة.





وفي الشوط الثاني، استطاع حارس الاتحاد غروهي أن ينقذ هدفًا محققًا للحزم، أثناء محاولة التصدي لركلة حرة، حيث أمسك الكرة وكاد أن يعبر بها مرماه بالخطأ إلا أنه استطاع أن ينقذ مرماه بعدم عبور الكرة بأكملها للخط.





وتم احتساب ركلة جزاء لصالح الحزم، قبل أن يهدرها إدريس فتوحي في الدقيقة 95، بعد ارتطام الكرة في القائم.





ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، محتلًا المركز الثاني عشر في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الحزم، صاحب المركز الثالث عشر.