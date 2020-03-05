AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحزم ينتزع تعادلا مثيرا من اتحاد جدة في الدوري السعودي

الخميس 05/مارس/2020 - 07:52 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
انتزع فريق الكرة بنادي الحزم، تعادلًا مثيرًا أمام الاتحاد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأحرز ويلفريد بوني هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما تعادل فاجنر أليماو للحزم برأسية في الشباك، في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء سيطرة نسبية من قبل لاعبي الاتحاد، وسط تألق من حارس الحزم مليك عسلة، في الدفاع عن مرماه، وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 41 برأسية خطيرة من حمدان الشمراني، لاعب الاتحاد، داخل منطقة الجزاء، ليتألق عسلة في إبعاد الكرة.

وفي الشوط الثاني، استطاع حارس الاتحاد غروهي أن ينقذ هدفًا محققًا للحزم، أثناء محاولة التصدي لركلة حرة، حيث أمسك الكرة وكاد أن يعبر بها مرماه بالخطأ إلا أنه استطاع أن ينقذ مرماه بعدم عبور الكرة بأكملها للخط.

وتم احتساب ركلة جزاء لصالح الحزم، قبل أن يهدرها إدريس فتوحي في الدقيقة 95، بعد ارتطام الكرة في القائم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، محتلًا المركز الثاني عشر في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الحزم، صاحب المركز الثالث عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع القمة.. الأهلي يكتفي بهدفين نظيفين في شباك المقاولون بـ مباراة مثيرة

بثنائية.. علاء وزيزو يعبران بـ الزمالك كمين الحرس في الدوري المصري

الدوري السعودي.. النصر يحقق انتصارا صعبا على الشباب ويؤمن الوصافة

الدوري السعودي.. النصر يعبر الحزم بثنائية.. فيديو

هجمة خطيرة.. مروان محسن يهدد مرمى صن داونز برأسية مميزة

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

ترشيحاتنا

عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يستكمل دون جماهير

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

آخر دراسة.. حقيقة علاقة البيض بأمراض القلب

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

ماذا قال الكاف عن هدف أشرف بن شرقي في شباك الترجي؟

أخبار الفن.. زواج وائل كفوري.. وجنازة والد أحمد عزمي بحضور فنان واحد.. تأجيل مهرجان كان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

وزير الرياضة يفتتح "النادي" في السادس من أكتوبر .. صور

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد