صناعة النواب تعقد جلسة استطلاع عن استراتيجية الحكومة في نشر ثقافة ريادة الأعمال

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر ،فى إجتماعها الأحد القادم ، جلستي استطلاع ومواجهة حول استراتيجية الحكومة في شأن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بين الشباب.





يأتى ذلك في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتزايد، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة ، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.



