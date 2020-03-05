تعرف على تأثير البيئة وانقطاع الطمث وعلاقته بسرطان الثدي

إذا وجدت ورمًا أو تغيرًا آخر في ثدييك حتى لو كان تصوير الثدي بالأشعة السينية مؤخرًا طبيعيًا فحدد موعدًا مع طبيبك لإجراء تقييم سريع، وحتى يتم الاطمئنان.