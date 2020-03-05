تعرف على تأثير البيئة وانقطاع الطمث وعلاقته بسرطان الثدي

يعلم الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، وتنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر مما تفعله الخلايا السليمة وتستمر في التراكم وتشكيل كتلة أو كتلة، قد تنتشر الخلايا عبر الثدي إلى العقد اللمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.
ووفقًا لموقع mayoclinic، حدد الباحثون عوامل هرمونية ونمط حياة وعوامل بيئية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن المحتمل أن يكون سرطان الثدي ناتجًا عن تفاعل معقد بين التركيب الجيني وبيئتك.
تعاني بعض النساء من علامات وأعراض مزعجة أثناء انقطاع الطمث، وبالنسبة لهؤلاء النساء ، قد يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي مقبولًا من أجل تخفيف علامات وأعراض انقطاع الطمث.
إذا وجدت ورمًا أو تغيرًا آخر في ثدييك حتى لو كان تصوير الثدي بالأشعة السينية مؤخرًا طبيعيًا فحدد موعدًا مع طبيبك لإجراء تقييم سريع، وحتى يتم الاطمئنان.