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رياضة

صن داونز ينعش صفوفه بعودة المصابين قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:56 م
صن داونز والأهلي
صن داونز والأهلي
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عمرو ابوبكر
يواصل فريق صن داونز الجنوب إفريقي استعداده لمواجهة الأهلي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام بعد غدٍ السبت، على أرضية ملعب لوكاس موريبي.


وأوضح موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، أن صن داونز فتح المران اليوم لوسائل الإعلام لتغطية تدريبات الفريق، قبل المباراة التي أطلقوا عليها إما التأهل أو الموت.


وكشف التقرير أنه من الأنباء الإيجابية في صفوف صن دوانز، إعلان جاهزية أنيل نجكونجا مدافع الفريق لمواجهة الأهلي بمشاركته في تدريبات اليوم.


وتابع التقرير أنه من العوامل الإيجابية الأخرى أن لاعب خط الوسط أوبا مانييسا ظهر في التدريبات وهو يستأنف إعادة التأهيل، بعد إصابته الشديدة في أكتوبر من العام الماضي.


وذكر أيضًا أن هيلومفو كيكانا قائد صن داونز شارك في المران، الذي شهد حالة من التفاؤل والروح المعنوية المرتفعة بين اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.


جدير بالذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بهدفين دون رد.

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