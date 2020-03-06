وفاة مصاب بفيروس كورونا بعد أيام من شفائه

توفي مريض سابق بفيروس كورونا بعد خمسة أيام من إعلان شفائه من المرض في مستشفى صيني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ومات الرجل البالغ من العمر 36 عاما ، لي ليانج ، يوم الاثنين خلال الحجر الصحي بعد الانتعاش في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، عانى من الموت المفاجئ الناجم عن انسداد الجهاز التنفسي وفشله، وفقًا لشهادة وفاة مقدمة من زوجته.

ونجمت الوفاة بسبب الفيروس التاجي الجديد.

وكان لي ليانج خرج من المستشفى في 12 فبراير بعد علاجه لمدة 13 يومًا في مستشفى جوبو المؤقت في منطقة هانيانج في ووهان.

جاء نتيجة اختبار الفيروس سلبيا في يومين متتاليين وأظهر درجة حرارة طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام قبل مغادرته المستشفى، وفقا لجريدة قوانغتشو اليومية.

تم نقله إلى المستشفى في 2 مارس وأعلن وفاته من قبل الأطباء بعد فشل جميع جهود الإنقاذ.