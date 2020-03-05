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ديني

خالد الجندي: حب النبي ركن أساسي عند المصريين في الحج.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 10:12 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن زيارة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ركن اساسى من حب النبي، وليس فرضا من فروض الحج، لافتا إلى أن الحج يكون صحيحا بدون زيارة النبى محمد.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، إن المصريين جعلوا حب النبى ركنا اساسيا في الحج، فتجد كثيرون يقولون  انا ذاهب الى زيارة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن "لا يذهب إلى زيارة النبى محمد الا المحب".

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ترديد نكات، يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم، طرفا فيها، لافتا إلى أن هذا الامر يقع صاحبه فى المحظور ويصل إلى الكفر.

واستشهد  الجندى، اليوم، بهذه الآية الكريمة: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم".

كما حذر الجندى، من الدعاء إلى الله بأدعية لا تليق بصفاته الإلهية سبحانه وتعالى، منها: "يا رب متظلمنيش.. يا رب متنسنيش" .

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