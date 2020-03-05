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أخبار البلد

الزراعة تصدر نصائح وإرشادات شهر مارس لمزارعي المانجو والعنب والموز

الخميس 05/مارس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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قسم الاخبار
قال د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن القطاع بدأ في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التوعية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين ونشر التوصيات الفنية للمحاصيل الحقلية والبستانية.

وأضاف عزوز في تصريحات صحفية، أن الإرشادات تتضمن استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي والتغلب على قلة عدد المرشدين الزراعيين وفي ضوء خطة الوزارة لتطوير الإرشاد الزراعي.

وأضاف عزوز أن القطاع قام بإنتاج مجموعة فيديوهات تتضمن نصائح لمزارعي المانجو والعنب والموز كما يجري حاليا إعداد مجموعة من التوصيات الفنية الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
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