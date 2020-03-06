هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

كشف تقرير نشره موقع مجلة "People" الأمريكية عن موقف رومانسي للأمير "ويليام" تجاه زوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" خلال زيارتهما الرسمية لـ"أيرلندا".





وأشار التقرير إلى أنه أثناء قيام الزوجين بجولة ولقائهم الجماهير في مدينة "جالواي" الأيرلندية الخميس، قامت سيدة من محبي "ويليام" و"كيت"، والتي كانت تحمل لافتة تذكارية من حفل زفافهما الذي أقيم في عام 2011، بتقديم التحية للأمير.





وتحدثت السيدة "أنجيلا موران"، وهي من مدينة "يستبورت" بمقاطعة "مايو" في أيرلندا، عن تفاصيل حوار دار بينها وبين الأمير "ويليام" في تصريح لمجلة "People"، حيث أوضحت أنها أعربت عن تقديرها واحترامها له ولزوجته "كاثرين"، وشكرها الأمير على ذلك.





وأوضحت أنها عندما قالت للأمير إنها تحب الدوقة حقًا، رد هو عليها قائلًا: "وأنا أيضًا أحبها.. لطف منكِ أن تقولي ذلك".





وكانا الزوجان قد شاركا الخميس في الجولات الأخيرة لزيارتهما الرسمية للبلاد، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتجاذبا أطراف الحديث مع المعجبين الذين اصطفوا في الشوارع، وكان من بينهم طفلتان في الثامنة من العمر، وقد استطاعتا أن تلفتا انتباه الدوقة خلال جولتها.





ونقلت المجلة الأمريكية عن إحدى الطفلتين، وتُدعى "سيوفرا بروك" والتي كانت متواجدة بين الحشد برفقة صديقتها "هيزيل مكجان"، قولها إن الدوقة "جميلة جدًا"، مشيرة إلى أنها فوجئت باقترابها منهما بعد أن رددتا اسمها أكثر من مرة، وطلبتا أن تقوما بمصافحتها.



