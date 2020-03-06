كريم عفيفي يتألق خلال زيارته الإسكندرية .. وهنا الزاهد تعلق





وظهر كريم عفيفي بالصوره مرتديا جاكيت أسود خلال تواجده بمدينة الإسكندرية وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت تعليقاتهم بين "منور اسكندرية يا كيمو" و "منور يا نجم" و " شياكه مفيش كلام".





وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة قائلة " نينجا" ليرد عليها كريم عفيفي قائلا " أين أشيائي".





يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.