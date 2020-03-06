الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3042.





وقالت اللجنة: "تم تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع العدد الإجمالي إلى 80552".





ومنذ قليل، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم ارتفع إلى 2241 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية والوفيات إلى 83، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.





وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.



