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أخبار العالم

أردوغان يصافح وزير خارجيته بدلا من سيرجي لافروف بعد انتهاء مفاوضات إدلب.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو محرج للرئيس التركي رجب أردوغان بعد انتهاء مفاوضاته بشأن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 

ويظهر في مقطع الفيديو أردوغان وهو يمد يده ليصافح وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، بدلأ من مصافحته وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وهو ما أثار موجة سخرية شديدة على موقع "تويتر". 

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

من جانبه، قال وزير الخارجية لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس
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