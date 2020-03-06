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أخبار العالم

مصر تعلن تسجيل ثالث إصابة بكورونا لمواطن عائد من الخارج.. والسعودية تقرر إغلاق الحرمين الشريفين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
السيسى يؤكد تضامن مصر مع كوريا الجنوبية وشعبها الصديق فى مواجهة كورونا
الطيران المدني الإماراتي: لا صحة لأنباء عن منع دخول القادمين من مصر
السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه
السعودية تؤكد: إيران مسئولة عن تفشي كورونا حول العالم
إعلان حالة الطوارئ بالأراضي الفلسطينية لمواجهة كورونا
الإمارات تعلن تسجيل حالة جديدة مصابة بكورونا
بوتن وأردوغان يعلنان وقف إطلاق النار في إدلب السورية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا أمس اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد لمواطن مصري عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، عن تضامن مصر مع كوريا في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

ونقلت "الأنباء" عن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي نفيه مزاعم حول صدور قرار خاص بمنع سفر المصريين إلى الإمارات، مؤكدًا أن ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار اخر غير صحيح .

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مصدر مسئول في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكد إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، فيما يشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

وأبرزت "الراي" بيان مصدر سعودي مسئول قال إن المملكة تندد  بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعيًا جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.

وقال المصدر: "إيران تتحمل المسئولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضًا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطرًا على العالم أجمع".

وحث المصدر المسئول "جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، على الإفصاح عن ذلك فورًا"، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية.

وقالت "الجريدة" إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من منصبه، كما قرر تعيينه فى مستشارا بالديوان الملكي بدرجة وزير، كما قرر تكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرًا للمالية.

وذكرت "القبس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة خطر فيروس كورونا، وذلك بعد تأكدإصابة سبعة فلسطينيين في رام الله بالوباء. 

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة في الإمارات أعلنت عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لا يشكو من أي أعراض مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد محادثات استمرت 6 ساعات، 3 منها كانت على انفراد بين الرئيسين فقط.

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