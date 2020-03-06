اخبار الرياضة.. صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة الترجي.. ورسالة أحمد حسن لـ كهربا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت على النحو التالي :





وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد أزمته الأخيرة.





قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن مباراة الترجي المقررة اليوم الجمعة، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، في غاية الصعوبة.





أكد محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أن مواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية مهمة بالنسبة لفريقه، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز.





تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك صدمة قوية وذلك في اطار استعداداته لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك بسبب احتمالية غياب لاعبه المغربي محمد اوناجم عن المباراة.





حرص موسى نداو مساعد المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على مصافحة أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللذين كانا ضمن صفوف الوداد في الموسم الماضي.









حرص ستيف ماكمانمان، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، على توجيه نصيحة لمحمد صلاح بشأن عرض ريال مدريد لضمه.