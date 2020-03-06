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رياضة

نصيحة من أسطورة ليفربول لـ محمد صلاح بشأن الانتقال لريال مدريد

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
حرص ستيف ماكمانمان، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، على توجيه نصيحة لمحمد صلاح بشأن عرض ريال مدريد لضمه.

وذكر ماكمانمان عبر تصريحات صحفية: "أنا أرى أن مستقبل صلاح بالبقاء في ليفربول، مشيرا إلى أن الاهتمام الكبير بريال مدريد وبرشلونة كونهما أفضل فريقان في العالم سابقا لن تدوم كثيرا.

وأشار ماكمانمان، أن أفضل الفرق في العالم الآن تتواجد في البريميرليج، لافتا إلى أنه منذ 4 أو 5 سنوات كان الكل يتحدث عن ريال مدريد، بسبب حصدهم للألقاب، كانوا إلى جانب برشلونة يتوجون بلقب دوري أبطال أوروبا العام بعد الآخر، ولكن حاليا أفضل الأندية في أوروبا حاليًا في إنجلترا، وبالتالي لا أتفهم فرضية الحاجة للانتقال إلى الدوري الإسباني، في حال لم يتعاقد ريال مدريد مع 4 أو 5 لاعبين في المستقبل القريب، فسيلعب في الظل خلف أندية الدوري الإنجليزي".

وأكمل: " نجوم الريال وبرشلونة الكبار الآن في الثلاثينيات، وستكون هناك مرحلة انتقالية سيمر بها الدوري الإسباني".
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