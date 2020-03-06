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مرأة

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:43 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استعدادها لإحياء احدى الحفلات الغنائية.

وتألقت أحلام فى الصور بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا اتسم التصميم بأكمامه الجذابة وغير التقليدية، كما تميز الفستان بالقماش الناعم البسيط الذي لا يحمل أى نقوشات.

وانتعلت أحلام حذاء بيج ذا كعب عالى، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة كعادتها، قد نالت إطلالة أحلام إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها وجاذبيتها.



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