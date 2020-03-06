بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استعدادها لإحياء احدى الحفلات الغنائية.





وتألقت أحلام فى الصور بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا اتسم التصميم بأكمامه الجذابة وغير التقليدية، كما تميز الفستان بالقماش الناعم البسيط الذي لا يحمل أى نقوشات.





حلام حذاء بيج ذا كعب عالى، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة كعادتها، قد نالت إطلالة أحلام إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى. وانتعلت أحذاء بيج ذا كعب عالى، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة كعادتها، قد نالت إطلالة أحلام إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.





حلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها وجاذبيتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أعلى خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها وجاذبيتها.











