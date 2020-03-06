مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

زينة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.









زينة فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق مع قميص ابيض و نسقت معهما بالطو أسود قصير اتسم بأنه جمع بين الأناقة والفخامة. ظهرتفى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق مع قميص ابيض و نسقت معهما بالطو أسود قصير اتسم بأنه جمع بين الأناقة والفخامة.





زينة بوت أسود، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا. وانتعلتبوت أسود، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.



