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مرأة

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:38 ص
زينة
زينة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


ظهرت زينة فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق مع قميص ابيض و نسقت معهما بالطو أسود قصير اتسم بأنه جمع بين الأناقة والفخامة.

وانتعلت زينة بوت أسود، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

كما وضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت زينة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها.
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