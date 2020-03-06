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رياضة

ماتش اليوم .. مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الترجي بأبطال أفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:30 ص
الترجي التونسي والزمالك
الترجي التونسي والزمالك
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عبدالله هشام
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى  : محمد أبو جبل 
الدفاع : محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام 
الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - أوباما - أشرف بنشرقي - احمد زيزو 
الهجوم : مصطفى محمد


ويكفي فريق الزمالك التعادل أو الهزيمة في بفارق هدف في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ، وكان الزمالك تفوق علي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة.
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