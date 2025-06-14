وزير الطيران: استقبال أكثر من 700 طائرة بعد غلق المجالات الجوية المجاورة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن غلق بعض المجالات الجوية المجاورة مساء أمس دفع مصر إلى استقبال الطائرات المحلقة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل لضمان سلامة المجال الجوي المصري.

وقال الحفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العديد من المجالات الجوية في العراق والأردن أُغلقت نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، موضحًا أن مصر تعاملت مع أكثر من 700 طائرة خلال هذه الأزمة.

وأضاف أن شركة مصر للطيران اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات المتجهة إلى دول مثل العراق ولبنان، لافتًا إلى أن هذا الإجراء طبيعي في ظل التوترات.

وأشار إلى أن بعض المجالات الجوية لا تزال مفتوحة، إلا أن مصر قامت بتأجيل الرحلات المتجهة إليها نظرًا لقربها من مناطق الصراع، وتم تعديل مواعيد الرحلات حفاظًا على سلامة المسافرين والطواقم.

وأوضح أن أولوية استئناف الحركة الجوية ستكون مع لبنان، يليها استئناف الرحلات إلى أربيل، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما الأساس في اتخاذ مثل هذه القرارات.