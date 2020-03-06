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أخبار العالم

حضره مسؤول سابق.. 18 مصابا في هجوم على احتفال بـ أفغانستان

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:15 ص
الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن 18 شخصًا أصيبوا في هجوم على احتفالية حضرها الرئيس التنفيذي الأفغاني السابق عبد الله عبد الله بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بوقوع هجوم إطلاق نار وقع خلال احتفالية في كابل يحضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله.



وبحسب القناة، فإن إطلاق نار وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.

وأدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على فعالية الاحتفال بكابل، ووصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
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