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أخبار العالم

أمريكا: إيران تواصل الكذب بشأن برنامجها النووي

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا أعربت فيه عن استائيها الشديد من نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول عدم تعاون إيران مع الوكالة بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم.

وقال البيان الذي نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزعجة للغاية لأن إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها للأسلحة النووي، والولايات المتحدة ملتزمة بحرمان إيران من أي طريق إلى السلاح النووي".

وأضاف: ": يجب أن تمتثل إيران امتثالا تامًا لالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالتقرير يزيد من بواعث القلق من أن إيران تخفي أنشطتها النووية".

والثلاثاء، قال رافايل ماريانو جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون معها، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة.

وأضاف جروسي في تصريحات أورودتها وكالة "رويترز"، أن إيران رفضت طلبا للحصول على معلومات عن 3 مواقع نووية ورفضت السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين منها.

وأكد أنه اتخذ قرار إصدار تقرير ثان بشأن إجراءات السلامة النووية في إيران لأن الوضع خطير، مشددا على أنه إذا لم تف إيران بالتزاماتها فسندخل في أزمة.
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