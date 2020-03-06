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فن

من قبل ما يعرفها.. تفاصيل حب أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز منذ 10 سنوات

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:36 م
أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
كشفت الممثلة الشابة صفاء مغربي، حب الفنان أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ 10 سنوات، وانها أكتر ممثلة كان يحبها في الممثلات السيدات.

قالت من خلال حسابها الشخصي على "الفيسبوك":" يا جماعة وربنا حب احمد وياسمين ده مموتني ضحك  لأن في ٢٠٠٩ كان زوجي يوسف كان عامل مسلسل ماتخافوش لأستاذ نور الشريف واحمد كان اخويا في المسلسل وكان اول مره يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل بطل ونجم من اول ما طلع وكان دايما يقول اكتر ممثله في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله وده كان من ١٠ سنين قبل ما يعرفها".

وتابعت:" لما شوفت بوست بحبك يا احمد فرحتله جدا عشان اخويا وضحكت قولت في بالي يابن اللذينا لأن صعب حد بياخد فتاة احلامه بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين وأحلامك نجحت في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا اجدع وأطيب اخ أبو الرجوله يا ولد بحبكم".

بينما قام أحمد العوضي، بإعادة نشر البوست من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك" مؤكدًا التفاصيل التي روتها الممثلة الشابة صفاء مغربي.
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