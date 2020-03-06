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أخبار البلد

الحكومة: تعاملنا مع 64 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال فبراير الماضي

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:20 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر فبراير 2020، والذي تضمن استقبال المنظومة وتعاملها مع 64 ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ وذلك في إطار تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقى ورصد الشكاوى وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى. 

من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه، خلال شهر فبراير الماضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة 59 ألف شكوى حيث تم توجيه 45 ألف شكوى لجهات الاختصاص، ومتابعة التعامل معها، وتم حفظ 14 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وجار استكمال فحص 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

واختصت وزارات: التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة بالنصيب الأكبر من حيث  استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.

فيما جاءت 9 محافظات هي: القاهرة، الدقهلية، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على رأس المحافظات من حيث استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات وإلتماسات المواطنين خلال شهر فبراير بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي: قامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، القوى العاملة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، والنقل، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى نسب إنجاز متميزة كمًا ونوعًا.

فيما حققت محافظات: بورسعيد، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة، المنيا، الشرقية، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، أسيوط، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، والقاهرة نسب إنجاز عالية خلال الشهر. وحقق جهاز حماية المستهلك، وجامعات: الزقازيق، بنى سويف، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية، وعين شمس والمنوفية معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها.

وقد شهد شهر فبراير تنامى المشاركات الإيجابية من المواطنين، من خلال الإبلاغ عن بعض مظاهر الخلل في بعض الأماكن والمتمثلة في شكاوى وبلاغات تساهم في درء المخاطر والحد من الحوادث قبل وقوعها، ومنها على سبيل المثال: غرف كهرباء أغطيتها غير سليمة - أعمدة إنارة متهالكة - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر أو تسريب غاز - أغطية بالوعات مفقودة - تهالك بعض حواجز كباري وطرق - كسر مواسير مياه – تصدع عقارات - تعديات البناء أو الاستيلاء على اراض – حالات طبية وغيرها من الموضوعات.

وأشار الرفاعي إلى أن فرق العمل والطوارئ بالجهات الحكومية المختصة حققت استجابة سريعة لإزالة أسباب هذه الشكاوى، حيث تعاملت بالتنسيق مع المنظومة مع ما يقرب من 1038 شكوى متنوعة، كما تعاملت المنظومة مع شكاوى المواطنين وتخوفاتهم حول ڨيروس "كورونا" بالتوجيه للجهات المختصة ومتابعتها حتى قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد عليها.
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