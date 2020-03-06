بسبب سقوط تختة.. محافظ البحيرة يحيل مدير مدرسة الطبراني بوادى النطرون للتحقيق

شهدت مدرسة الطبراني بالإدارة التعليمية لمركز وادى النطرون واقعة إهمال جسيمة تسببت فى سقوط تختة على رأس التلميذة مريم فتحى مصطفى محمد بالصف السادس الابتدائى أثناء حصة التربية الرياضية بالفترة المسائية مما أدى إلى إصابتها ونقلها لمستشفى وادى النطرون المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.

وفور عرض الواقعة على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرر إحالة كل من مدير مدرسة الطبرانى للتعليم الأساسى بإدارة وادى النطرون التعليمية والمشرف العام المسئول عن الفترة المسائية بالمدرسة ومشرف اليوم ومدرس فصل التربية الرياضية للصف السادس الابتدائى خلال الفترة المسائية للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم للإهمال الجسيم في مهام عملهم الموكله إليهم.





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وشمل قرار المحافظ إيقاف المذكورين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف نصف راتبهم طبقا لأحكام المادة 62 من قانون الخدمة المدنية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على استقرار حالة التلميذة مشددا بأنه لن يقبل اى من صور التهاون أو التقصير خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

