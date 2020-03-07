علاج الاحتقان .. لأشهر الانواع .. الحلق والانف والبروستاتا

يبحث عدد كبير من الناس عن علاج الاحتقان لأنه من اكثر المشكلات الصحية التى تسبب الما شديدا وتعوق الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي وتوجد عدة انواع من علاجات الاحتقان تختلف حسب نوعه ومكان الاصابة به، ويجب علاج الاحتقان بشكل سريع لأنه كلما بدء المريض في العلاج بشكل سريع كلما كانت النتائج أفضل.





ونكشف في هذا التقرير اهم المعلومات عن الاحتقان واشهر طرق علاج احتقان الحلق وعلاج احتقان البواسير، وعلاج احتقان الانف.





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علاج احتقان الحلق

علاج احتقان الحلق في المنزل من خلال اتباع بعض التعليمات والنصائح البسيطة، وهى: في اغلب الحالات يمكن للمريضفي المنزل من خلال اتباع بعض التعليمات والنصائح البسيطة، وهى:

- الحصول على قسط كبير من الراحة لمنح جهاز المناعة فرصة لمحاربة العدوى.

- الغرغرة بمزيج من الماء الدافئ و ملعقة صغيرة من الملح.

- اشرب سوائل دافئة تشعر بالراحة في الحلق ، مثل الشاي الساخن مع العسل أو مرق الحساء أو الماء الدافئ مع الليمون. شاي الأعشاب مهدئ بشكل خاص لـ الحلق.

- تبريد الحلق عن طريق تناول علاج بارد مثل الآيس كريم.

- امتصاص قطعة من الحلوى الصلبة أو معينات.

- قم بتشغيل مرطب ضباب بارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

- توقف عن استخدام الصوت حتى يشعر الحلق بالتحسن.





علاج احتقان الانف

من الامور السارة لعدد كبير من الناس انه يمكن علاج احتقان الانف من خلال استخدام بعض الطرق السهلة فى المنزل ، نرصدها فيما يلي:





-تساعد أجهزة الترطيب التي تضيف الرطوبة إلى الهواء على تفتيت المخاط وتهدئة الممرات الأنفية الملتهبة. ولكن إذا كان المريض مصاب بالربو فيجب ان يستشير الطبيب المتابع لحالته اولا.

- يمكن أن يشجع دعم الرأس على الوسائد المخاط على التدفق من الممرات الأنفية.

- بخاخات المياه المالحة آمنة لجميع الأعمار ، ولكن الأطفال يحتاجون لاستخدام جهاز شفط أو لمبة أنف بعد ذلك لإزالة المخاط المتبقي من أنفه.





علاج احتقان الانف المزمن

اما في حالة علاج احتقان الأنف المزمن يمكن أن يوصي بخطة علاج. تتضمن خطط العلاج في الغالب دواء بدون وصفة طبية أو دواء لعلاج الأعراض أو تخفيفها.





الأدوية المستخدمة لـ علاج احتقان الأنف ، تشمل:

مضادات الهيستامين عن طريق الفم لعلاج الحساسية ، مثل لوراتادين (كلاريتين) وسيتيريزين (زيرتيك)

بخاخات الأنف اتحتوي على مضادات الهيستامين ، مثل azelastine (Astelin ، Astepro)

المنشطات الأنفية، مثل فوريت (Asmanex Twisthaler) أو فلوتيكاسون (Flovent Diskus، Flovent HFA) مضادات حيوية، و أدوية لعلاج لاحتقان بدون وصفة طبية

إذا كنت تعاني من أورام أو ورم في الأنف في الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية التي تمنع المخاط من التخلص منه ، فقد يوصي طبيب بإجراء عملية جراحية لإزالتها.





علاج احتقان البروستاتا

علاج احتقان البروستاتا الجرثومي المزمن. لسنوات عديدة ، كانت المضادات الحيوية الدعامة الأساسية لــ علاج احتقان البروستاتا خاصة المزمن المضادات الحيوية مثل ميثوبريم-السلفا ( باكترم ، Septra )، السيبروفلوكساسين ( سيبرو ) والليفوفلوكساسين ( يفاكين ) وتستخدم في معظم الأحيان لـالجرثومي المزمن.





نظرًا لأنه يصعب على المضادات الحيوية الوصول إلى غدة البروستاتا ، يجب أن تعطى بجرعات عالية لفترة ممتدة ، غالبًا أربعة أسابيع أو أكثر، علاج احتقان البروستاتا . حتى لو لم يتم رؤية أي بكتيريا في البول ، فقد يظل طبيب قلقًا من إصابتك باحتقان البروستاتا الجرثومي المزمن. في هذه الحالة ، قد يصف مجموعة من المضادات الحيوية لـ علاج احتقان البروستاتا ، قد يتحسن بعض الرجال لكن في كثير من الحالات ، لن تكون المضادات الحيوية وحدها قادرة على





وإليكم علاج احتقان البروستاتا باستخدام بعض الأدوية الأخرى التى تخلو من المضادات الحيوية:





يتضمن علاج احتقان البروستاتا بدون مضادات حيوية تناول أدوية حاصرات ألفا ، مثل تامسولوسين ( فلوماكس ) أو تيرازوسين ( هيترين ) ، لاسترخاء العضلات التي تتحكم في المثانة، هذه قد تخفف من أعراض الإلحاح أو التردد أو المراوغة، وقد تظهر تأثيرات مماثلة مع الأدوية التي تقلص حجم البروستاتا ، بما في ذلك فيناسترايد ( بروسكار ).





قد تساعد مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات ومُرخيات العضلات في حالة المعاناة من الألم وتشنجات العضلات المصاحبة لـ احتقان البروستاتا، كما يجد بعض الرجال ارتياحًا في الحمامات الدافئة أو مع برامج الارتجاع البيولوجي المصممة لتخفيف التوتر في عضلات الحوض مما يساعد على علاج احتقان البروستاتا، كما ان الامتناع عن الكافيين والكحول قد يقلل من تهيج المثانة والبروستاتا، و يوصي بعض الأطباء بالقذف بشكل متكرر أو تدليك البروستاتا بانتظام كإحدى الطرق التى تساعد فى التغلب على الم احتقان البروستاتا.





من الجدير بالذكر أنه قد لا يعمل علاج احتقان البروستاتا الذي نجح مع رجل في رجل آخر لديه أعراض مشابهة.





علاج احتقان الحلق الشديد

الحلق الشديد أو لعلاج السبب الكامن وراءه، خاصة عندما لاتحقق طرق علاج احتقان الحلق المنزلية النتائج المطلوبة. في بعض الحالات يحتاج المريض الي استخدام الادوية للتمكن من علاج احتقان

وإليكم أهم ادوية علاج احتقان الحلق الشديد والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية "روشتة" :

- اسيتامينوفين (تايلينول) - ايبوبروفين (أدفيل ، موترين) - الأسبرين: لا يعطي للأطفال والمراهقين لأنه مرتبط بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي .

يمكن اللوجوء لاستخدام احدى الوسائل الاتية او عدد منها في وقت واحد للتمكن من علاج احتقان الحلق الشديد، وهى: بخاخ التهاب الحلق الذي يحتوي على مطهر مخدر مثل الفينول ، أو مكون تبريد مثل المنثول أو الكينا، و معينات الحلق، و شراب السعال

يمكن للأدوية التي تقلل من حمض المعدة أن تساعد في علاج احتقان الحلق الشديد الناجم عن ارتجاع المريء، اشهرها:

- مضادات الحموضة مثل Tums ، Rolaids ، Maalox ، و Mylanta لتحييد حمض المعدة. - حاصرات H2 مثل السيميتيدين (Tagamet HB) ، فاموتيدين (Pepcid AC) ، ورانيتيدين (Zantac) لتقليل إنتاج حمض المعدة. - مثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل لانسوبرازول (Prevacid 24) و أوميبرازول (Prilosec ، Zegerid OTC) لمنع إنتاج الحمض. يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات ذات الجرعات المنخفضة في ألم الحلق ، دون الإصابة بأي آثار جانبية خطيرة.



ماهو علاج التهاب الحلق

يتسائل عدد كبير من الناس ماهو علاج التهاب الحلق وايهما افضل للقضاء عليه استخدام الأدوية أو العلاجات المنزلية؟ .. وفي حقيقة الأمر أن علاج التهاب الحلق هو ذاته علاج احتقان الحلق وتعتمد فكرته على التغلب على الأعراض التى يعاني منها المريض خاصة الشعور بالألم أو علاج التهاب الحلق من خلال معالجة السبب في الإصابة به مثل ارتجاع المرئ أو الصراخ بصوت عال .





اما بالنسبة للإجابة على سؤال ماهو علاج التهاب الحلق المناسب استخدام الادوية أم العلاجات المنزلية فالأمر بسيط جدا ففي البداية يتم تجريب علاج التهاب الحلق بالطرق المنزلية واذا لم تحقق نتيجة او استمر الالم طويلا نلجأ لاستخدام الادوية ، كما أننا نلجأ لاستخدام الادوية والعقاقير الطبية فى علاج احتقان الحلق في حالة وجود مشكلة صحية أخري وراء الإصابة به ففي هذه الحالة يبدء برنامج العلاج الصحيح بالقضاء على السبب الرئيسي من المعاناة من احتقان الحلق بجانب اتباع بعض طرق علاج التهاب الحلق التى تساعد في التغلب على الألم.



