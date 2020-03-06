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الكعبة خالية من المصلين.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:13 م
الكعبة خالية
الكعبة خالية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها صحن الكعبة المشرفة وهي خالية تماما من المصلين. 

وكانت السلطات السعودية قد أغلقت، الخميس، الحرمين الشريفين (المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة)، في غير أوقات الصلاة، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية، بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة، أن الحرمين الشريفين، يشهدان أعمال تنظيف وتعقيم مكثفة، في غير أوقات الصلاة، كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة.

 وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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