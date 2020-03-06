1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

تتفاوت أسعار السيارات في الإمارات من موديل لآخر، ويهتم المستهلك بمتابعتها.
ونعرض فى التقرير التالى، بيانات الأسعار هناك خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيره علي حركة البيع والشراء.
وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في الإمارات اليوم.
تويوتا يارس
toyota yaris تبدأ من 58,700 درهم إماراتي حتي 79,900 لأعلي فئة
تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبدأ من 71,900 درهم إماراتي حتي 95,900 لأعلي فئة
تويوتا كامري 2020
toyota camry تبدأ من 114,000 درهم إماراتي حتي 122,500 لأعلي فئة
تويوتا فورتشنرtoyota fortuner تبدأ من 124,900 درهم إماراتي حتي 159,900 لأعلي فئة
تويوتا 86 2020toyota 86 بسعر 116.500 درهم إماراتي
تويوتا انوفا
toyota innova تبدأ من 99,650 درهم إماراتي حتي 109,200 لأعلي فئة