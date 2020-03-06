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حوادث

بخل وطلاق ومخدرات.. الساعات الأخيرة في حياة طالبات الشرقية قبل الانتحار

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:59 م
إحدى الفتيات
إحدى الفتيات
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محمد الطحاوي

لم يكن يعلمن ان بهزارهن السخيف سوف تتحول حياة ثلاث أسر الي جحيم بسبب فراقهن وتتبدل حال قريتهن الي الحزن الشديد بسبب فراقهن..ثلاث فتيات في عمر الزهور بالمرحلة الإعدادية اتفقن علي تناول حبه الغلة القاتلة بسبب مرورهن بمشاكل أسرية ومحاولتهن جذب انتباه أسرهن ولكن لم يتمكن أحد من انقاذهن.


تفاصيل مأسوية عاشها أهالي قرية طوخ بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية عقب تداول أنباء تفيد إقدام ثلاث طالبات صديقات علي الانتحار عن طريق تناول حبه الغلة القاتلة بسبب مرورهن بحالة نفسية بسبب كثرة المشاكل الأسرية وعدم الاهتمام بهن.

 

الطالبات الثلاثة جمعتهن الصداقة وأيضا التفكك الأسري وفرقتهن الحبة القاتلة حيث أحضرت احداهن حبة الغلة وتقاسمتها معهن وتوفيت إحداهن في الحال فيما تم نقل الطالبتين الأخريين الي المستشفي لتلقي العلاج ولكن عقب ساعات توفيت الطالبة الثانية وفجر امس توفيت الطالبة الثالثة وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي الزقازيق الجامعي.

 

التفكك الأسري والبخل المادي قادهن الي الانتحار حيث أكدت تحريات رجال مباحث مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية عن وجود حالة من التفكك الأسري للطالبات الثلاثة اللاتي انتحرن  بتناول حبوب الغلال القاتلة.

 

تبين ان الطالبة الاولي وتدعي "بسنت" 14 عاما تعاني من أزمة نفسية بسبب انفصال والدها عن والدتها وتناولت نصف حبة الغلال وتوفيت علي الفور ، و"إيمان" تعاني من البخل الشديد لوالدها وتناولت ربع حبه غلال وتوفيت ثاني يوم داخل العناية المركزة بمستشفي الزقازيق العام، و"شاهندة" والتي توفيت في الساعات الأولي من صباح امس تعاني من تناول والدها المواد المُخدرة مما جعلهن يتفقن على التخلص من حياتهن.

 

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي كلا من "بسنت.إ" 14 عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي و"إيمان.م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا م م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمات بقرية طوخ القراموص وتوفيت الأولى وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس الاول، وتوفيت الثالثة امس نتيجة تناولهن حبوب الغلال.

فيما تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مركز أبو كبير وتبين مرورهن بأزمة نفسية سيئة واتفاقهما علي الانتحار.


تم التحفظ على الجثث  بمشرحة مستشفي الزقازيق الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري مركز شرطة أبو كبير وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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