ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بهذه الصورة.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة ريم مصطفى صورة جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.





وتألقت ريم مصطفى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوفر مكشوف الصدر باللون الأبيض مع شراب أنيق.





واكتفت ريم مصطفى بمكياج بسيط بلوك طبيعي دون تكلف، مع قصة شعرها الأصفر.





ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.









يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، إذ يتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائيًا وانتظار عرضه على منصة watch it الرقمية.









تدور أحداث العمل فى 7 حلقات مقرر تقديمه على أكثر من موسم ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.