ياسمين صبري تنافس كيم كادراشيان على لقب أجمل وجه بالعالم.. تفاصيل

كشف الحساب الرسمي لمسابقة " تي سي كاندلر" على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن صور واسماء الشخصيات المرشحة لأفضل 100 وجه بالعالم 2020.





وكانت المفاجأة أن القائمة تضمنت 3 نجمات عربيات شهيرات وهن النجمة المصرية ياسمين صبري، وكذلك النجمة اللبنانية نانسي عجرم، واللبنانية هيفاء وهبي ليدخلن في منافسة شرسة على لقب أجمل وجه بالعالم 2020.





قائمة تي سي كاندلر تتضمن العديد من أسماء المشاهير الرجال والنساء حول العالم ، ومنهم النجوم الأوروبيون والأتراك ونجوم بوليود لاختيار أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.





وضمت القائمة مقدمة البرامج الفلسطينية لينا قيشاوي ، التي اختيرت للمرة الثانية في هذه المسابقة، كذلك ضمت القائمة إلى المغنية المغربية حنين خضر.





أما عن أشهر النجوم العالميين الذين دخلوا في مسابقة أجمل 100 وجه في 2020 كانوا جنيفر لوبيز، كريستين ستيوارت، سيلينا جوميز، كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.