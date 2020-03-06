بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. لقاءات .. قرارات .. اجتماعات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وجاء في الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل إصدار قرار بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارًا من يوم الجمعة 6 مارس 2020، وكذلك قرار باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي مصر وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.









كما شملت القرارات أيضًا وفقًا للإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء جامعتي الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، فضلًا عن الموافقة على مشروعي قراري بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني، كما وافق سيادته أيضًا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بجانب الموافقة على إسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 60، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعًا.









وتضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي لمخلفات المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة، وكذلك الموافقة على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمي 525 و526 لسنة 2019، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة ومنشآت المباني الفندقية القائمة من أخطار الحريق، لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، فضلًا عن الموافقة على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي، بجانب الموافقة أيضًا على منح إحدى شركات مجموعة "ياس" القابضة حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي, وذلك بنظام التزام المرافق العامة.









وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفو جراف، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت اجتماع لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وعدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، وذلك بحضور وزير النقل ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور وزراء المالية والاتصالات والنقل والطيران المدني والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما ترأس سيادته الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار للتأكيد على اهتمام الحكومة الكبير بقطاع السياحة وحرصها على دفع عجلة التنمية به، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والبيئة والطيران المدني.









وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس " كورونا" وتأثيراته على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الاجتماع الأسبوعي والذي تم فيه استعراض الإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع الكتروني توعوي عن فيروس كورونا، هذا بجانب اجتماع لمتابعة خطوات استصلاح واستزراع مشروع "درب البهنساوي" بغرب المنيا، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والموارد المائية والري والزراعة.









وعلى صعيد الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنها شملت تفقد أول مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة في الغردقة، فضلًا عن تفقد مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك افتتاح متحف الغردقة للزوار، والذي يمثل أول شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، كما تفقد سيادته مشروع إنشاء قرية سياحية كبرى بالغردقة، بجانب متابعة إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع الحالات الطبية خلال شهر فبراير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من مدير المنظومة، بالإضافة إلى افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بعد ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة.









ووفقًا لما رصده الإنفوجراف، فقد تم استعراض تقرير من وزارة الصحة والسكان حول آخر الإحصائيات بشأن الموقف الوبائي العالمي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وكذلك استعراض تقارير من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بشأن النتائج السلبية للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، هذا إلى جانب استعراض تقرير من القطاع نفسه بشأن إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـ "كورونا" وفحص المخالطين، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني توعوي للمواطنين عن فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.









وأبرز الإنفوجراف، أنه تم استعراض تقرير من وزير التربية والتعليم حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين 2018/2019، و2019/2020، فضلًا عن استعراض تقرير بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك استعراض تقرير من وزارة الصحة والسكان بشأن النتائج السلبية لـ 5 حالات أجانب مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمستشفى حميات إمبابة، بجانب متابعة سيادته الإجراءات الاحترازية لوزارة النقل بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك استعراض تقرير يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة متابعة جهود قطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات للوقاية من فيروس "كورونا"، واستعراض العدد الثالث من نشرة "توجهات مستقبلية" الصادرة عن مركز المعلومات، والتي تتضمن رصدًا تحليليًا للوضع الحالي والمستقبلي للتغيرات المناخية في مصر، وأخيرًا استعراض تقرير من وزيرة الصحة والسكان حول ما نٌشر بشأن إصابة حالات بـ "كورونا" في3 دول بعد عودتها من مصر.









أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أكد الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد للاطلاع على استعدادات الحكومة لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال، فضلًا عن لقاء مع عدد من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، وكذلك لقاء سيادته مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائي، بجانب عقد لقاء مع مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية للاطلاع على تفاصيل ملف الترشيح واتصالات وزارة الخارجية لحشد التأييد الدولي للترشيح المصري.