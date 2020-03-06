100 ألف مصاب .. بيانات مفزعة من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من رقم 100 ألف حالة.





وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا".













وأضاف جيبريسوس خلال الإفادة الصحفية اليومية لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا "نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم".





ودعا جيبريسوس إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على تطوير اللقاحات المضادة للفيروس.





وتابع جيبريسوس أن هناك وفد صيني حاليا في إيران، وأن المنظمة تأمل بأن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.