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منوعات

على لحن بنت الجيران.. مهرجان طريف يسخر من كورونا.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
حتى الآن تعجز كبرى المؤسسات الصحية العالمية والمحلية عن حصار فيروس كورونا ومنع انتشاره أو اكتشاف لقاح مضاد له.

وأمام الانتشار الوبائي الواسع للفيروس المميت والعجز عن حصاره، قرر بعض الهواة مواجهته بالسخرية اللاذعة فعمدوا إلى تأليف كلمات مهرجان باللهجة الشامية وغنائه على ألحان المهرجان المصري الشهير "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وعلى لحن بنت الجيران، ظهرت عرائس متحركة في حلقة ساخرة تغني بكلمات "يا كورونا.. ابقوا اتذكرونا.. بس ما تيجوا تزورونا.. زوروا السياسيين.. خليكو بنشد على إيدكن.. إيدنا بزناركن (نرجوكم).. نحنا أصلًا ميتين".

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من رقم 100 ألف حالة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا".




وأضاف جيبريسوس خلال الإفادة الصحفية اليومية لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا "نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم".
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