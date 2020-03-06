أكثر الأسئلة بحثًا عن فيروس كورونا بـ جوجل والإجابة عنها

في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي يتم تداول العديد من المعلومات المغلوطة عنه، وفي هذا السياق كشف محرك البحث الشهير جوجل عن أهم الأسئلة التي يطرحها الأشخاص حول وباء كورونا والتي يبحثون عنها عبر محرك بحثه الأكثر شهرة بالعالم.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان أول سؤال طرح عبر جوجل هو ما هي أعراض فيروس كورونا وما الفرق بينه وبين الانفلونزا؟

والإجابة قد تشمل اعراض فيروس كورونا الحمى والسعال وضيق التنفس، وقد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض.

بينما تشمل اعراض الانفلونزا الحمى أو الشعور بالحرارة القشعريرة ، السعال ، التهاب الحلق ، سيلان أو انسداد الأنف، آلام في عضلات الجسم ، الصداع ، التعب ، القيء أو الإسهال ، أوجاع، و غالبًا ما تأتي الأنفلونزا فجأة. قد تبدأ أعراض فيروس كورونا والانفلونزا خفيفة ، لكن كلا المرضين قد يكونان مميتا.

وكان السؤال الثاني المنتشر عبر محرك بحث جوجل ما الذي يجب تخزينه في حالة تفشي المرض؟.





يقول خبراء سلسلة التوريد إنه لا توجد حاجة لتخزين ما يتجاوز إمدادات الطوارئ والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها المصاب خلال 14 يومًا

من عزله

و فيما يلي بعض الإمدادات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل لأية حالة طوارئ جالون من المياه للشخص الواحد في اليوم ، و الأطعمة المعلبة والجافة، والأطعمة المفضلة لدى المصاب مثل رقائق الشوكولاتة قد تكون مريحة للغاية، و الصابون ، المطهرات اليد ، منظفات الغسيل. ورق تواليت وحفاضات إذا لزم الأمر. إمدادات لمدة 30 يومًا من الوصفات الطبية والأدوية التي تستخدمها دون وصفة طبية والتي تستخدمها بانتظام.

هل فيروس كورونا أسوأ من الأنفلونزا؟

فيروس كورونا لديه معدل وفيات أعلى من الأنفلونزا، حيث مات أكثر من 3 ٪ من مرضى COVID-19 ، حيث تتغير هذه الأرقام مع انتشار فيروس كورونا واكتشاف المزيد من الحالات، ملايين الناس يصابون بالإنفلونزا كل عام، حيث يعتبر فيروس كورونا هو أقل شيوعا في الأطفال وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتأتي معظم الإصابات في البالغين، انما الأطفال وكبار السن معرضون لخطر كبير للإصابة بالإنفلونزا.

ما هي الأعمار الأكثر عرضة لفيروس كورونا؟

"الأشخاص الذين يصابون بالمرض من فيروس كورونا هم من البالغين فوق سن 65" ، هذا الامر يختلف قليلًا عن الأنفلونزا ، لأن الأنفلونزا تصل إلى تلك الفئة من السكان وأيضًا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين ، وكذلك النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة."

هل يمكن الاصابة بفيروس كورونا عن طريق الطعام؟

هذا احتمال إذا كان الشخص الذي يعد الطعام أو ينقل الطعام أو يتقاسم الطعام مصاب بالفيروس، ، وفيما يتعلق بالأغذية التي تطهى من حيوان مصاب بالفيروس في قد لا تسبب في اصابة الشخص الذي يتناولها بالفيروس ، لأن الفيروس يمكن أن يستمر لمدة يومين إلى تسعة أيام في الظروف المثالية ، ويعيش في أجواء باردة وعادة ما يكون الكثير من الطعام الذي نتناوله والذي يعده أشخاص آخرون هو طعام دافئ.

و من الممكن أن يصاب الشخص بـ COVID-19 عن طريق لمس سطح أو جسم به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه ، لكن لا يعتقد أن هذا الطريقة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا .