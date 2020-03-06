مكشوف الصدر .. رانيا يوسف في أجرأ إطلالاتها بالأقصر السينمائي





ووضعت رانيا يوسف ميكب بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر والماسكرا، وجمعت شعرها بتسريحة الكحكة.





ولم تتكلف في اقتناءالإكسسورات، واكتفت بقرط دائري وخاتم يد رقيق، لإكمال إطلالتها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها...









وانطلق مساء اليوم الجمعة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من داخل معبد الأقصر بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي ونجوم مصر الفنانة الهام شاهين .

كما يشهد حضور مصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وطارق عبد العزيز.





تألقت رانيا يوسف بالأسود في مهرجان الأقصر الافريقية، فارتدت فستانا أسود فوق حدود الركبة وان شولدر، وانتعلت حذاء أسود بكعب رفيع.